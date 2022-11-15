«Тут много соотечественников»: Нетребко в кукольном платье оверсайз босиком прошлась по улицам в Дубае

Анна Нетребко уже давно выступает на сцене и смогла прославиться на весь мир. Певица каждый год устраивает длинные гастрольные туры, поэтому дома в Вене бывает крайне редко. Раньше она также приезжала в Россию к родным, но пока в ее графике нет поездок на родину. Звезда недавно выступала в Испании, а на днях она провела время в Стамбуле.
С собой Анна всегда берет множество нарядов. Она не скрывает, что интересуется модой. На днях певица красовалась в алой косухе, а на светском рауте звезда была в пышном платье с воздушными рукавами.
На этот раз Нетребко прилетела в Дубай. По всей видимости, она решила устроить себе несколько дней отдыха. На новых фото певица предстала в кукольном мини-платье свободного кроя. Наряд скрыл изъяны ее фигуры и подчеркнул стройные ноги. Оперная дива сделала укладку с двумя пучками. Она босиком гуляла по престижному району.
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Анна Нетребко. Фото, соцсети звезды
«Привет из Дубая! Тут тепло и много соотечественников», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами и отметили, что в 51 года она находится в отличной форме.
«Роскошь и красота во всем!», «Вы красавица! Как всегда, изумительные ваши фотографии — характер, настроение!», «Какая вы классная, шкодная», «Ноги модельные», «Наряд вас молодит», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды