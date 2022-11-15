«Тут много соотечественников»: Нетребко в кукольном платье оверсайз босиком прошлась по улицам в Дубае

На этот раз Нетребко прилетела в Дубай. По всей видимости, она решила устроить себе несколько дней отдыха. На новых фото певица предстала в кукольном мини-платье свободного кроя. Наряд скрыл изъяны ее фигуры и подчеркнул стройные ноги. Оперная дива сделала укладку с двумя пучками. Она босиком гуляла по престижному району.

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