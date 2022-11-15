Вернувшихся на «Дом-2» Сашу Черно и Иосифа Оганесяна освистали на лобном

Саша Черно и Иосиф Оганесян с сыном Стефаном

Саша Черно и Иосиф Оганесян с сыном Стефаном. Фото: соцсети

Участники проекта дали неоднозначную реакцию на появление звездных старичков Саши Черно и Иосифа Оганесяна.

В Сети появились кадры первого появления Саши Черно и Иосифа Оганесяна на обновленном «Доме-2».

Приход звездных старичков перед действующими участниками телестройки анонсировала ведущая проекта Ольга Орлова. Она вела лобное в роскошной белой шубке, прикрывшись теплым пледом.

«Мы сегодня выступаем в роли некой скорой помощи, потому что она потребовалась бывшей паре «Дома-2». Давайте встретим — Иосиф Оганесян и Александра Черно», — объявила Ольга Орлова.

Финальные фразы телеведущей потонули в свисте. Фактически Черно и Оганесяна освистали. Участники проекта дали понять, что не все ждут пару старичков с распростертыми объятиями.

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Напомним, Черно и Оганесян — долгожители «Дома-2», выходившего в эфир на канале ТНТ. Они провели на проекте четыре года, здесь познакомились, сыграли свадьбу и родили сына Стефана. Сейчас у пары кризис — и в отношениях, и финансовый, так что они приняли решение вернуться на телестройку, чтобы наладить и первое, и второе.

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