Вернувшихся на «Дом-2» Сашу Черно и Иосифа Оганесяна освистали на лобном

Напомним, Черно и Оганесян — долгожители «Дома-2», выходившего в эфир на канале ТНТ. Они провели на проекте четыре года, здесь познакомились, сыграли свадьбу и родили сына Стефана. Сейчас у пары кризис — и в отношениях, и финансовый, так что они приняли решение вернуться на телестройку, чтобы наладить и первое, и второе.