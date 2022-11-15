«Ноги удлинила только себе?»: Бузова в крохотном платье едва прикрыла свои прелести, засмущав Галустяна

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она смогла стать знаменитой телеведущей. И хоть артистка давно покинула шоу «Дом-2», она теперь ведет новые проекты. Поклонники следят за тем, как Ольга готовит в кулинарном шоу. А также дважды в этом году она ездила в Африку, где снималась со звездами в проекте «Звезды в Африке».
На этот раз Бузова снимается в новогодних роликах и выступает на концертах. Она давно вернулась в Москву. На днях телеведущая отметилась на красной дорожке с детьми Филиппа Киркорова. А вот зрители также наблюдали за тем, как она одевалась и вела себя, смотря серии «Звезд в Африке».
А в соцсетях Ольга поделилась кадром, на котором предстала с Михаилом Галустяном в саванне. Она позировала в крохотном зеленом платье с пайетками и принтом. Лук дополняли босоножки на каблуке. Наряд подчеркнул ее длинные ноги. Рядом стоял Михаил, который смеялся и смущенно жмурил глаза. При этом он обнимал блондинку за талию.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото: соцсети звезды
Ольга едва прикрыла свои прелести. Поклонники заметили, что она использовала фотошоп. Многие посчитали снимок странным.
«Что за фотка странная, Мишка и так маленький, а здесь еще и Ольга какая-то странная», «Едва свой срам прикрыла, Мише прям неловко», «На фото Михаил какой-то не естественный? Фотошоп?», «Ноги удлинила только себе?» — стали писать подписчики.