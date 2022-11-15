«Ноги удлинила только себе?»: Бузова в крохотном платье едва прикрыла свои прелести, засмущав Галустяна

А в соцсетях Ольга поделилась кадром, на котором предстала с Михаилом Галустяном в саванне. Она позировала в крохотном зеленом платье с пайетками и принтом. Лук дополняли босоножки на каблуке. Наряд подчеркнул ее длинные ноги. Рядом стоял Михаил, который смеялся и смущенно жмурил глаза. При этом он обнимал блондинку за талию.

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