Повреждено лицо: дрессировщик Эдгард Запашный попал в больницу после нападения тигра (видео)

Известный укротитель тигров, генеральный директор Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный поделился в телеграм-канале видео, на котором предстал с окровавленным лицом.

Кадры были записаны в клинике, куда Эдгард Запашный обратился после происшествия в цирке. Дрессировщик сделал видео в тот момент, когда медики оказывали ему помощь, обрабатывая раны на лице.

Эдгард Запашный рассказал, что они появились в результате его неправильного поведения с тигром.

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