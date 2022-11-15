Повреждено лицо: дрессировщик Эдгард Запашный попал в больницу после нападения тигра (видео)

Известный укротитель тигров, генеральный директор Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный поделился в телеграм-канале видео, на котором предстал с окровавленным лицом.
Кадры были записаны в клинике, куда Эдгард Запашный обратился после происшествия в цирке. Дрессировщик сделал видео в тот момент, когда медики оказывали ему помощь, обрабатывая раны на лице.
Эдгард Запашный рассказал, что они появились в результате его неправильного поведения с тигром.
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«Все равно, как только доеду до больницы, об этом узнает пресса, так что лучше сам расскажу. Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится, сам виноват, моя ошибка!» — рассказал о ЧП Эдгард Запашный.