«Никто не давит, не торопит»: Картункова рассказала, что выходит замуж

Актриса и звезда КВН Ольга Картункова сообщила поклонникам радостную новость: она выходит замуж и планирует обвенчаться. Артистка на камеру похвасталась недавно подаренным ей кольцом.
Картункова рассказала об этом в новом выпуске шоу «Женский клуб». Звезда КВН говорила на тему жизни в гражданском браке. Знаменитость поделилась историей женитьбы своего сына и сделала неожиданное заявление о скором замужестве.
«Мне сделали предложение, а я пока хочу пожить и посмотреть. Хорошо, что никто не давит, не торопит. Я склоняюсь к венчанию. Просто хочу, ведь в штампе я уже была», — объяснила Картункова.
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В августе Ольга рассказала, что стала свекровью. Сын Ольги Картунковой, Александр, и его возлюбленная Элла стали мужем и женой. Картункова сообщила, что, к своему удивлению, на свадьбе не волновалась.