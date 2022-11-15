Татьяна Тарасова вновь вернулась в «Ледниковый период»

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова является бессменным руководителем судейской коллегии популярного проекта Первого канала «Ледниковый период».

Правда, в этом сезоне Татьяна Анатольевна периодически отсутствует на съемках. Дает о себе знать пошатнувшееся здоровье.

Однако в девятой и десятой программе нынешнего сезона проекта Татьяна Тарасова появится. Съемки новых передач проходят как раз в эти дни, и Татьяна Тарасова была замечена в судейской коллегии. Как всегда, в бодром расположении духа, активна и готова ставить свои самые профессиональные оценки.

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