Татьяна Тарасова вновь вернулась в «Ледниковый период»

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова является бессменным руководителем судейской коллегии популярного проекта Первого канала «Ледниковый период».
Правда, в этом сезоне Татьяна Анатольевна периодически отсутствует на съемках. Дает о себе знать пошатнувшееся здоровье.
Однако в девятой и десятой программе нынешнего сезона проекта Татьяна Тарасова появится. Съемки новых передач проходят как раз в эти дни, и Татьяна Тарасова была замечена в судейской коллегии. Как всегда, в бодром расположении духа, активна и готова ставить свои самые профессиональные оценки.
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«А вы заметили, как трепетно Максим Маринин поддерживал Дашу Мороз?» — обратился ведущий шоу Алексей Ягудин к Татьяне Тарасовой после номера на песню «Сансара» рэпера Басты.
«Я вообще все отлично замечаю, Леш! — мгновенно ответила Тарасова. — Все вижу. Глаза не закрываю».
По материалам kp.ru.