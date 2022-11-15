«Ночка была жаркой»: Ефременкова пожаловалась на проблемы с одним из сыновей

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова пожаловалась своим подписчикам в соцсетях на бессонные ночи из-за проблем со здоровьем одного из своих сыновей. Напомним, недавно девушка стала мамой. Она родила мальчиков-близнецов от Мондезира Свет-Амура.
Довольно часто Юлия делится со своими поклонниками семейными фото и рассказывает о воспитании сынишек. Сегодня она вновь вышла на связь и пожаловалась на проблему с одним из близнецов.
«Ночка была жаркой. Сыночек никак не хотел спать, и только когда я сделала ему газоотводную трубку, он успокоился, но я не хочу ими злоупотреблять и постоянно делать», — сообщила красотка.
Юлия рассказала, что последствия бессонной ночи хорошо видны на ее лице. Она пожаловалась, что патчи под глаза уже не помогают.
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«Ох, жаль, что это всего лишь самообман. Синяки и мешки под глазами от бессонной ночи не уйдут, и чуда не случится», — посетовала молодая мать.
Проблемы со здоровьем мучали сыновей Юлии и Мондезира еще до выписки из роддома. Около месяца звезда лежала в больнице, потому что ее малыши родились недоношенными. Она жаловалась, что крайне болезненно реагирует на крики близнецов. По словам Юлии, одного из сыновей очень часто мучают колики.