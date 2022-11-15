«Ночка была жаркой»: Ефременкова пожаловалась на проблемы с одним из сыновей

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова пожаловалась своим подписчикам в соцсетях на бессонные ночи из-за проблем со здоровьем одного из своих сыновей. Напомним, недавно девушка стала мамой. Она родила мальчиков-близнецов от Мондезира Свет-Амура.

Довольно часто Юлия делится со своими поклонниками семейными фото и рассказывает о воспитании сынишек. Сегодня она вновь вышла на связь и пожаловалась на проблему с одним из близнецов.