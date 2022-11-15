«Посмотри, как хорош»: Ирина Агибалова запечатлела мужа, в одних трусах делающего зарядку на Кипре

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова вместе с мужем проводят последние перед отъездом деньки на своей кипрской вилле. Совсем скоро пара полетит в Москву, где проведет зимние месяцы с семьей старшей дочери Ольги Гажиенко.

Ну а пока Ирина Александровна и Юрий Васильевич наслаждаются теплой погодой на Кипре и проводят много времени на воздухе, занимаясь физкультурой по утрам.

В микроблоге Ирина Агибалова показала, как ее муж делает зарядку около бассейна. Облаченный в одни трусы Юрий Васильевич грациозно приседает, демонстрируя подкаченное тело.

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