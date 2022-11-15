Старшая в легинсах, младшая в платьице: Млодик контрастно нарядила дочерей Виторгана для похода в театр

Актерская пара Эммануил Виторган и Ирина Млодик, ставшая родителями в зрелом возрасте, души не чает в двух дочках-погодках Этель и Кларе.

Знаменитости стараются дать малышкам самое лучшее. Ирина Млодик и Эммануил Виторган уже начали приобщать дочерей к театру.

Пара вместе с крошками побывала в кукольном театре. В микроблоге Ирина Млодик поделилась снимком, на котором предстала вместе с дочками. Этель для похода в театр родители облачили в легинсы и свитшот, а Кларочку — в красивое платьице.

Почему-то было решено нарядить сестренок контрастно. Хотя не исключено, что Ирина Млодик и Эммануил Виторган могли прислушаться к желанию дочерей.

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