«Пили кровь друг друга»: бывшая жена Пьера Нарцисса шокировала публику откровенным признанием

Экс-супруга певца Пьера Нарцисса стала участницей одного из выпусков шоу «Битва экстрасенсов». Валерия Калачева на всю страну раскрыла страшную правда о жизни скончавшегося певца. Оказалось, что они вместе с бывшей женой пили кровь друг друга!

Участникам выпуска мистического шоу нужно было рассказать о жизни знаменитого артиста. Деревенская ведьма Ангелина Изосимова долгое время не могла сосредоточиться на испытании. Потом она начала бормотать что-то странное.

«В тебе его кровь бродит, кто ты ему — сестра или жена?», — загадочно произнесла ведьма.

Тогда Калачева призналась, что у них с Пьером была особенная связь. В какой-то момент супруги решили укрепить ее особенным ритуалом.

«Мы пили кровь друг друга. От сильной любви. Заливали друг другу в рюмки. Признавались в чувствах. Кровь очень легко шприцом из вены достается и наливается. Если ее долго держишь, она разделяется на три уровня», - поделилась неожиданными откровениями женщина.

В ответ деревенская ведьма рассказала, что скончавшийся артист очень увлекался всевозможными ритуалами. И в какой-то момент захотел вернуть жену. Некоторое время назад он даже обращался к магическим силам. Ангелина увидела, что Пьер обращался к колдунье и делал приворот. Калачева призналась, что догадывалась об этом.

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Изосимова объяснила Валерии, что такого рода колдовство не проходит просто так. Ведьма уверена, что вмешательство в жизнь другого человека вернулось певцу и больно ударило по нему.