Локоны почти по ягодицы: Юлия Салибекова из «Дома-2» кардинально сменила имидж, нарастив метр волос (видео)

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном, очевидно, находится в поиске себя. Юлии хочется, чтобы от нее прежней внешне не осталось и следа.

Она уже красила волосы, из брюнетки превратившись в рыжую бестию. Затем осветлила локоны, став блондинкой. Все это Юлия Салибекова проделывала с короткими волосами. Теперь же она решилась изменить их длину.

Юлия Салибекова нарастила волосы в салоне, прибавив практически метр длины. Теперь ее светлые локоны струятся, доставая места, которое пониже спины.

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