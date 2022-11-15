Локоны почти по ягодицы: Юлия Салибекова из «Дома-2» кардинально сменила имидж, нарастив метр волос (видео)

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном, очевидно, находится в поиске себя. Юлии хочется, чтобы от нее прежней внешне не осталось и следа.
Она уже красила волосы, из брюнетки превратившись в рыжую бестию. Затем осветлила локоны, став блондинкой. Все это Юлия Салибекова проделывала с короткими волосами. Теперь же она решилась изменить их длину.
Юлия Салибекова нарастила волосы в салоне, прибавив практически метр длины. Теперь ее светлые локоны струятся, доставая места, которое пониже спины.
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В микроблоге Юлия Салибекова поделилась видео, на котором предстала с наращенными волосами, струящимися почти до ягодиц. Экс-участника проекта призналась, что очень довольна тем, что стала длинноволосой блондинкой.
«Теперь я так буду выглядеть всегда! Я в диком восторге! Это нереально! Довольна и чувствую себя красавицей-царевной, принцессой. Мне идет?» — подписала кадры Юлия Салибекова.