«Сложно подготовить себя к этому»: звезда фильма «Сердце пармы» впервые стала мамой

Исполнительница одной из главных ролей в эпической драме «Сердце пармы» Елена Ербакова сообщила своим подписчикам, что впервые стала мамой. Поклонники артистки стали осыпать девушку поздравлениями. Елена родила первенца еще 3 ноября, но решила признаться только сегодня.

Новоиспеченная мама опубликовала фото с мужем Иваном Комаровым и в подписи раскрыла имя и пол появившегося на свет ребенка. Рождению сына Ярослава она посвятила цитату из пьесы Бертольта Брехта «Добрый человек из Сычуани».