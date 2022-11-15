«Сложно подготовить себя к этому»: звезда фильма «Сердце пармы» впервые стала мамой

Исполнительница одной из главных ролей в эпической драме «Сердце пармы» Елена Ербакова сообщила своим подписчикам, что впервые стала мамой. Поклонники артистки стали осыпать девушку поздравлениями. Елена родила первенца еще 3 ноября, но решила признаться только сегодня.
Новоиспеченная мама опубликовала фото с мужем Иваном Комаровым и в подписи раскрыла имя и пол появившегося на свет ребенка. Рождению сына Ярослава она посвятила цитату из пьесы Бертольта Брехта «Добрый человек из Сычуани».
Елена Ербакова со своим мужем Иваном Комаровым. Фото: Global Look Press
«Мой сын, лишь для тебя я буду доброй, а для других - тигрицей, диким зверем. Раз так должно быть. А должно быть - так! (с) «Добрый человек из Сычуани» 03.11.2022 - Комаров Ярослав Иванович! Спасибо что выбрал нас!!!» - поделилась сокровенным Елена.
Ранее в одном из интервью Ербакова призналась, что активно готовится к материнству. Для этого актриса постоянно читала соответствующую литературу.
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«Хотя, психологически в любом случае сложно подготовить себя к первому ребенку, поэтому, все мои дела в какой-то суете, сбор сумок в роддом, занятия йогой для успокоения… Думаю, второй раз будет уже проще», - делилась личным артистка.
Напомним, артистка родила малыша от режиссера Ивана Комарова. Пара уже два года находится в браке. Иван и Елена поженились осенью 2020 года.