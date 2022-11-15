Принца Гарри и Меган Маркл обвинили во лжи

Принц Гарри и Меган Маркл разводятся. Так пишут в Сети уже неделю. Герцоги официально тему не комментируют, но своими действиями косвенно подтверждают. Супруги перестали вместе выходить в свет, а недавно и вовсе публично разругались в ресторане на глазах у посетителей.

Однако поклонники пары не верят, что они могут развестись на самом деле. По мнению пользователей Сети, Гарри и Меган таким образом пытаются привлечь внимание к сериалу, который скоро выйдет на Netflix.

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Пара около года работала над съемками автобиографического многосерийного фильма, но сейчас они переснимают некоторые эпизоды, чтобы окончательно не разругаться с королевским семейством.

«Пиарятся, знаем!», «Им есть что терять, зачем им развод?», «Меган сделает все, чтобы сохранить Гарри. Не верим в развод», — пишут пользователи Сети.