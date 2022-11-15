Гарри чуть не опрокинул стул: подробности громкой ссоры принца и Меган Маркл в ресторане

В Сети ходит множество слухов о возможном разводе принца Гарри и Меган Маркл. Супруги новости не комментируют, однако поводы дают.

Недавно королевичи громко поссорились в ресторане, куда пришли отдохнуть от детей. Сначала все проходило мирно: герцоги заказали еду и мило разговаривали. Затем, по словам очевидцев, общение перешло на повышенные тона.

Закончилось все тем, что Гарри резко встал, едва не опрокинув стул и спешно удалился из заведения. Меган осталась сидеть одна за столиком.

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Непонятно пока, что стало причиной ссоры супругов. Ждем их комментарии.