Всегда красивая: Екатерина Андреева в синем купальнике и красном тюрбане кокетливо повела обнаженным плечиком

Телеведущая Екатерина Андреева продолжает свое обширное путешествие. Побывав в Турции, звезда экрана переместилась в Индию.

Здесь Екатерина Андреева посвящает особые места, которые придают ей силы. В микроблоге Екатерина Андреева поделилась снимком, сделанном рядом с живительным источником.

Екатерина Андреева, судя по всему, запечатлелась перед тем, как окунуться в нем. Ведущая Первого канала предстала с макияжем на лице, украсив голову ярко-красным тюрбаном. Екатерина Андреева облачилась в синий купальник, кокетливо выставив в кадре обнаженное плечико. Кадр выглядит красиво и эстетично.

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