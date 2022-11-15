«Там явно запросы о-го-го»: почему Самбурская никак не может выйти замуж

На днях Настасья Самбурская сделала откровенное признание. Актриса сообщила, что хочет выйти замуж и родить ребенка, однако никак не может встретить подходящего мужчину.
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Лена Миро предположила, почему у звезды сериала «Универ. Новая общага» не ладится личная жизнь. По мнению блогерши, актрисе стоит снизить планку требований к потенциальному супругу.
«Кого она ищет? Явно там запросы о-го-го. Насте можно дать совет: подойти к зеркалу, оценить себя, свой характер и снизить планку. Сама, что ли, идеальная?» — высказалась Лена на сайте lena-miro.ru.
Миро предложила Самбурской присмотреться к бывшему мужу Ксении Собчак Максиму Виторгану. По мнению акулы пера, у актера спокойный характер.
«Мягкий, ведомый, на него можно ругаться, чтобы носки не разбрасывал. Умеет ждать дома, когда ты на съемках. Мне почему-то даже кажется, что Максик еще умеет хорошо готовить», — подытожила блогерша.