«Там явно запросы о-го-го»: почему Самбурская никак не может выйти замуж

На днях Настасья Самбурская сделала откровенное признание. Актриса сообщила, что хочет выйти замуж и родить ребенка, однако никак не может встретить подходящего мужчину.

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Лена Миро предположила, почему у звезды сериала «Универ. Новая общага» не ладится личная жизнь. По мнению блогерши, актрисе стоит снизить планку требований к потенциальному супругу.