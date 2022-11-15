Ваза за 800 тысяч рублей и интимное украшение: беременная Орлова похвасталась подарками

Близкие неспроста подарили Орловой такое количество декора для дома и столовых приборов. Сейчас певица готовится к переезду в новый загородный дом.

Впрочем, среди презентов оказалось немало и других вещей (сверкающее брендовое платье, светлая сумка Chanel, элегантный браслет с розой за 50 тысяч рублей и имтимное украшение: цепочка на тело из розового золота за 29 тысяч рублей).