Ваза за 800 тысяч рублей и интимное украшение: беременная Орлова похвасталась подарками

В воскресенье, 13 ноября Ольге Орловой исполнилось 45 лет. В честь праздника экс-солистка «Блестящих» устроила роскошную вечеринку в одном из московских ресторанов.
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На следующий день певица распаковала подарки, которые принесли гости. Во многих пакетах оказалась брендовая посуда.
Например, один из друзей преподнес имениннице вазу Lalique стоимостью 833 тысячи рублей! Также коллекция Ольги пополнилась вазой Baccarat за 94 тысячи.
Близкие неспроста подарили Орловой такое количество декора для дома и столовых приборов. Сейчас певица готовится к переезду в новый загородный дом.
Впрочем, среди презентов оказалось немало и других вещей (сверкающее брендовое платье, светлая сумка Chanel, элегантный браслет с розой за 50 тысяч рублей и имтимное украшение: цепочка на тело из розового золота за 29 тысяч рублей).
Ольга Орлова. Фото: соцсети