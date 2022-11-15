Один в красном, другой в белом, оба прикрыты пледиками: Ефременкова показала сразу двоих сыновей-близнецов в люльках

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова пока прячет от посторонних глаз лица своих сыновей-близнецов.
Зато Юлия охотно рассказывает, как проходят дни и ночи вместе с грудными младенцами, постоянно требующими к себе внимания. И иногда показывает фотографии малышей, прикрывая их лица.
На этот раз Юлия Ефременкова отправилась со своей мамой по магазинам, доверив заботы о близнецах их папе Мондезиру. Молодой отец присылал Юлии отчеты. Одним из снимков Ефременкова поделилась в микроблоге.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Мондезир заснял сыновей, лежащих в люльках. Один из мальчиков одет в красный костюмчик. Второй малыш в белом костюме. Оба близнеца прикрыты пледиками бежевого оттенка, вероятно, чтобы не замерзли. Младенцы запечатлены в момент кормления, рядом с каждым лежит по бутылочке с молоком.
Сыновья Юлии Ефременковой и Мондезира. Фото: соцсети
«Пока мы ездим по нашим девчачьи делам, папа присылает фотоотчет», - рассказала под фото Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября. Мальчикам уже совсем скоро исполнится два месяца.