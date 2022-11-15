Один в красном, другой в белом, оба прикрыты пледиками: Ефременкова показала сразу двоих сыновей-близнецов в люльках

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова пока прячет от посторонних глаз лица своих сыновей-близнецов.

Зато Юлия охотно рассказывает, как проходят дни и ночи вместе с грудными младенцами, постоянно требующими к себе внимания. И иногда показывает фотографии малышей, прикрывая их лица.

На этот раз Юлия Ефременкова отправилась со своей мамой по магазинам, доверив заботы о близнецах их папе Мондезиру. Молодой отец присылал Юлии отчеты. Одним из снимков Ефременкова поделилась в микроблоге.

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