«Встанем», «Я русский» и «Мои вороны» в лидерах: SHAMAN похвастался достижениями своих хитов

Автор песен и исполнитель Ярослав Дронов, работающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, выпускает один хит за другим.
Его песни моментально взрывают чаты, поднимаясь на высокие места в рейтингах и хит-парадах. Безусловными лидерами являются такие композиции, написанные SHAMANом в этом году, как «Встанем», «Я русский» и «Мои вороны».
Ярослав Дронов в своем микроблоге рассказал об успехах песен и поблагодарил поклонников за внимание к его творчеству.
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«Песня «Встанем» прямо сейчас возглавляет сразу три чарта YouTube! Она занимает 1 место в хит-параде лучших песен и в Москве, и по всей нашей необъятной стране. Помимо этого, «Встанем» лидирует в «Топ-100 лучших клипов России». И это спустя уже почти девять месяцев после релиза! Также в Топ-100 лучших песен входят «Я русский» и «Ты моя». В Топ-100 лучших клипов — 6 видео с моего YouTube-канала. А в трендах YouTube сразу 5 видео на мои песни — «Вороны мои» и «Встанем», из них два — в первой тройке. Спасибо вам!» — написал SHAMAN в микроблоге.