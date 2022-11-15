«Встанем», «Я русский» и «Мои вороны» в лидерах: SHAMAN похвастался достижениями своих хитов

Автор песен и исполнитель Ярослав Дронов, работающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, выпускает один хит за другим.

Его песни моментально взрывают чаты, поднимаясь на высокие места в рейтингах и хит-парадах. Безусловными лидерами являются такие композиции, написанные SHAMANом в этом году, как «Встанем», «Я русский» и «Мои вороны».

Ярослав Дронов в своем микроблоге рассказал об успехах песен и поблагодарил поклонников за внимание к его творчеству.

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