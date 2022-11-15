Волочкова о санкциях против Керри: «Вот такая я женщина»

Анастасия Волочкова прокомментировала новость о том, что голливудскому актеру Джиму Керри запретили въезд в Россию. Балерина подчеркнула, что находится в шоке от такой информации. Но и тут не забыла расхвалить себя.

«Это еще один показатель того, что вот такая я женщина, мужчины не могут меня забыть, они проявляют знаки внимания даже после не то что расставания, а после того, как общение прекращается», — напомнила Волочкова.

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Волочкова еще раз подчеркнула, что у нее действительно были романтические отношения со звездой «Маски». По словам артистки, они встречались несколько раз во время ее гастролей с Большим театром.