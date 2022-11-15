«У жюри есть указания, кого сливать»: Катя Лель закатила скандал на шоу «Суперстар. Возвращение»

Катя Лель стала одной из участниц программы «Суперстар. Возвращение». Увы, пока выступления певицы проходят не так, как ей хотелось бы. Члены жюри (Лера Кудрявцева, Стас Пьеха, Сергей Соседов и Маша Распутина) постоянно критикуют артистку.
По мнению Лель, это происходит по плану программы.
«У всех членов жюри, это сто процентов, есть указание сверху, кого сливать, кого держать, кого не поднимать. Я в этом даже не сомневаюсь. Это было настолько наглядно продемонстрировано», — заявила звезда порталу womansstyle.ru.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Артистка отметила, что когда члены жюри не могли прицепиться к вокалу, то начинали предъявлять претензии к танцам и декорациям. Лель посчитала такой подход несправедливым.
«Это было все настолько смешно! Все прекрасно знают, что артист не сам выбирает себе балет, который на самом деле все сделал чудесно. Или декорации, которые были прекрасными. Все понятно: это игра», — высказалась певица.