«У жюри есть указания, кого сливать»: Катя Лель закатила скандал на шоу «Суперстар. Возвращение»

Катя Лель стала одной из участниц программы «Суперстар. Возвращение». Увы, пока выступления певицы проходят не так, как ей хотелось бы. Члены жюри (Лера Кудрявцева, Стас Пьеха, Сергей Соседов и Маша Распутина) постоянно критикуют артистку.

По мнению Лель, это происходит по плану программы.