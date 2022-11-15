Маленькая копия папы: Стеша Маликова в кружевных шортах отметилась с подросшим братом на пляже

Стеша Маликова уже давно стала бизнесвумен. Она является дочкой Дмитрия Маликова и с юных лет интересуется модой. Примечательно, что наследница певца часто посещала светские рауты и даже балы. Теперь она создает романтичные образы для своих сверстниц. Но также звезда демонстрирует и повседневные молодежные луки.
Недавно Стеша открыла свой первый бутик в Москве. Ее поддержали родные. А потом юная бизнес-леди предпочла отдохнуть в Дубае. Она делится кадрами, на которых красовалась в джинсовых шортах и туниках.
На этот раз Маликова предстала на пляже в Дубае с маленьким братом Марком. Она облачилась в майку и шорты с кружевом. Бизнес-леди сидела на песке и играла с малышом. Сын певца заметно подрос. Он был с каре.
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Стеша Маликова с братом. Фото: соцсети звезды
«Мои драгоценные люди! Маркуша сделал мне красивые сережки», — написала Стеша.
Поклонники восхитились кадрами. Многие посчитали, что мальчик похож на папу. «Какая вы красотка», «Детки-конфетки. А смех почти как у Стеши», «Мальчик очень похож на папу», «Какая вы хорошая сестра», «Это нежно», «Марк так быстро растет», «Ну что за идиллия», — стали писать пользователи Сети.