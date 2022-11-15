Маленькая копия папы: Стеша Маликова в кружевных шортах отметилась с подросшим братом на пляже

На этот раз Маликова предстала на пляже в Дубае с маленьким братом Марком. Она облачилась в майку и шорты с кружевом. Бизнес-леди сидела на песке и играла с малышом. Сын певца заметно подрос. Он был с каре.

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