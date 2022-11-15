Дмитрий Харатьян жестко высказался о мобилизации сына

Известный актер Дмитрий Харатьян в интервью Вячеславу Манучарову прокомментировал возможную мобилизацию 24-летнего сына Ивана. Артист жестко заявил, что никого «отмазывать» не будет.

«Сын не получил пока повестки, но если получит, то пойдет. А что? И дело даже не в папе — правильном государственнике, а в нем самом. Я сына хорошо знаю, мы с ним говорим на эти темы. Он пойдет, если будет необходимость. Я не собираюсь его отмазывать», — сказал Харатьян.

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Актер также подчеркнул, что его сын относится к сложившейся ситуации так же, как и он сам. По его словам, Иван готов будет отдать долг родине.