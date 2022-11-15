«Переплюнула силиконовых мочалок»: любовница Тимати показала свои прелести в бикини

Тимати и его новая возлюбленная Валентина Иванова буквально не вылезают из путешествий. Сейчас они находятся в очередном отпуске.
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Большую часть времени знаменитости проводят на пляже. Правда, парочка не просто валяется на солнце, а занимается серфингом.
В новом видео Валентина покрасовалась в белом бикини перед очередным заплывом. Она игриво отправила в камеру воздушный поцелуй и с улыбкой посмотрела на бушующие волны.
Пользователи Сети засыпали Иванову комплиментами.
«Какая же она красотка»; «Повезло Тиману, что тут скажешь. Девушка просто бомба»; «Ух, какой орешек»; «Глаз не оторвать»; «Тимур, женись на ней, пока не увели»; «Валя классная! Переплюнула всех силиконовых мочалок. Видно, что все свое», — написали они.