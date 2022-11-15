Деми Мур рассталась с шеф-поваром после бурного романа

На днях бывшая жена Брюса Уиллиса, актриса Деми Мур отметила 60-летие. И к этой важной дате у нее случилось не самое приятное событие. Звезда «Привидения» и «Солдата Джейн» снова одна – она рассталась со своим бойфрендом, швейцарским шеф-поваром и ресторатором Дэниелом Хаммом, который на 13 лет младше артистки.

Пара начала встречаться весной 2022 года. Кулинар покорил кинозвезду своим обаянием, вкусом к жизни, высокой культурой и, конечно же, чувством юмора. Летом казалось, что их отношения крепнут. Дэниел и Деми много путешествовали и были «безумно увлечены друг другом». Но пришла осень, и завяли помидоры, как говорится.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что у обоих знаменитостей есть по трое взрослых дочерей. Мур, напомним, в 1987-2000 годах была замужем за Брюсом Уиллисом, а в 2005-2013 — за Эштоном Кутчером. Актриса предпочитает дружить со своими бывшими.

По материалам издания US Weekly.