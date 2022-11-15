Севастьянова бесстыже распахнула рубашку, показав интимные части тела: тугие груди

Не удивительно, что в ее микроблоге так много фото в купальниках. На одном из таких снимков звезда предстает в бикини с крохотным лифчиком, который натянулся словно тетива под напором тугих объемов Каролины.

Севастьянова распахнула белоснежную рубашку, привлекая внимание фолловеров к тому, что находится под ней. При этом знаменитость сделала максимально равнодушный вид - дескать ее совсем не интересует реакция подписчиков.