Севастьянова бесстыже распахнула рубашку, показав интимные части тела: тугие груди

Образу жизни Каролины Севастьяновой можно только позавидовать. Гимнастка много времени проводит в путешествиях по теплым странам, нежась на роскошных пляжах и в теплом море.
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Не удивительно, что в ее микроблоге так много фото в купальниках. На одном из таких снимков звезда предстает в бикини с крохотным лифчиком, который натянулся словно тетива под напором тугих объемов Каролины.
Севастьянова распахнула белоснежную рубашку, привлекая внимание фолловеров к тому, что находится под ней. При этом знаменитость сделала максимально равнодушный вид - дескать ее совсем не интересует реакция подписчиков.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети