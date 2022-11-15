Бывшего мужа Елены Берковой тайно кремировали

Во вторник, 15 ноября, стало известно, что в Москве кремировали бывшего мужа Елены Берковой Андрея Стоянова. Порноактрису на церемонию не пригласили, в последнее время они не общались.

Беркова заявляла, что Стоянов умер от передозировки запрещенных веществ. Однако его родные уверяют, что все не так. Официальная причина смерти мужчины - остановка сердца.

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Елену Беркову называют чуть ли не «черной вдовой». Несколько лет назад другой ее бывший муж Владимир Савро пропал без вести. Его тело до сих пор не нашли, но признали погибшим.