Звезда «ИП Пирогова» Ксения Теплова рассказала, как на самом деле относится к Хабенскому

Актрису Ксению Теплову зрители знают по проектам «ИП Пирогова», «Все ради тебя», «Атомный Иван» и другим. Она играет одну из главных ролей и в новом фильме, который выйдет в российский прокат 17 ноября: «Я на перемотке!»

По словам актрисы, в сюжете присутствует магия и неожиданные повороты. Ее героиня – идеальная девушка, такая, на которой мечтает жениться любой мужчина.

И это стало главной сложностью для Ксении: по ее словам, ей гораздо легче играть «девушек с характером», - именно такими были ее прежние персонажи. Она призналась, что и в жизни не всегда избегает конфликтов:

«Я очень вспыльчивая, если мне что-то не нравится, я скажу. Но если нужно что-то терпеть для работы, в жизни, я могу переключиться и сдерживать свою натуру».

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Ксения откровенно рассказала о своих отношениях с новым худруком МХТ им. Чехова, Константином Хабенским.