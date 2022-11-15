Звезда «ИП Пирогова» Ксения Теплова рассказала, как на самом деле относится к Хабенскому

Актрису Ксению Теплову зрители знают по проектам «ИП Пирогова», «Все ради тебя», «Атомный Иван» и другим. Она играет одну из главных ролей и в новом фильме, который выйдет в российский прокат 17 ноября: «Я на перемотке!»
По словам актрисы, в сюжете присутствует магия и неожиданные повороты. Ее героиня – идеальная девушка, такая, на которой мечтает жениться любой мужчина.
И это стало главной сложностью для Ксении: по ее словам, ей гораздо легче играть «девушек с характером», - именно такими были ее прежние персонажи. Она призналась, что и в жизни не всегда избегает конфликтов:
«Я очень вспыльчивая, если мне что-то не нравится, я скажу. Но если нужно что-то терпеть для работы, в жизни, я могу переключиться и сдерживать свою натуру».
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Ксения откровенно рассказала о своих отношениях с новым худруком МХТ им. Чехова, Константином Хабенским.
«Константина Юрьевича я очень люблю и уважаю… В кино мы с Хабенским не снимались вместе, но, кстати, он неоднократно работал с моим мужем, Артемом Быстровым. Я дружу с женой Константина Юрьевича, Олей Литвиновой, поэтому мы часто пересекаемся.
Но я отношусь к нему как к абсолютному авторитету. Даже до того, как он стал худруком, когда он смотрел какие-то наши с Темой работы, мы волновались, потому что хотелось, чтобы Хабенскому понравилось, чтобы он высказал своё мнение», - рассказала Теплова в беседе с корреспондентом издания Аrgumenti.ru.