«Плюнула мне в лицо, представляете?»: дочь Заворотнюк унизили за границей

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна много путешествует. Сейчас 26-летняя звездная наследница находится в Азербайджане вместе со своим возлюбленным.
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Эта поездка принесла блогерше немало положительных эмоций. Особенно ей понравилась экскурсия в городе Шемаха. Там Анна посетила ферму альпак. Правда, одно из животных повело себя непредсказуемо.
«Альпаки доброжелательны, но иногда своеобразно проявляют свой нрав. Одна плюнула мне в лицо, представляете? И даже не извинилась! Оказывается, это не проявление нетерпимости и неуважения ко мне и не агрессия. Мне объяснили, что это ее робость, она чего-то испугалась. Одним словом, я не держу на нее зла», — рассказала Анна.
Напомним, дочь Заворотнюк долгое время жила в США. Она вернулась в Россию, когда узнала о болезни матери.
Анастасия больше двух лет борется с онкологией. Врачи диагностировали ей глиобластому (опухоль мозга).