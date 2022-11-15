«Плюнула мне в лицо, представляете?»: дочь Заворотнюк унизили за границей

«Альпаки доброжелательны, но иногда своеобразно проявляют свой нрав. Одна плюнула мне в лицо, представляете? И даже не извинилась! Оказывается, это не проявление нетерпимости и неуважения ко мне и не агрессия. Мне объяснили, что это ее робость, она чего-то испугалась. Одним словом, я не держу на нее зла», — рассказала Анна.

Напомним, дочь Заворотнюк долгое время жила в США. Она вернулась в Россию, когда узнала о болезни матери.

Анастасия больше двух лет борется с онкологией. Врачи диагностировали ей глиобластому (опухоль мозга).