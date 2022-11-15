Трендовый осенний look: Наталья Рудова в остромодной косухе и сапогах-трубах появилась на премьере

А 14 ноября в кинотеатре прошла премьера фильма «Слон», в котором главную роль сыграл Прилучный. На красной дорожке он отметился с женой Зепюр Брутян. А вот Рудова пришла, чтобы поддержать друга. Она облачилась в косуху оверсайз, которая является трендом сезона. Лук дополнили сапоги-трубы с круглым мысом.

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