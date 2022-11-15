Трендовый осенний look: Наталья Рудова в остромодной косухе и сапогах-трубах появилась на премьере

Наталья Рудова является известной актрисой. Она уже много лет строит карьеру. В ее копилке множество ярких ролей. Многие ее любят за роль в картине «Татьянин день». Также она снималась с Павлом Прилучным в сериале «Жизнь по вызову». Блондинка признавалась, что мечтает о новых и необычных ролях.
Примечательно, что Рудова в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой. Она любит выглядеть броско и женственно. В ее гардеробе есть множество нарядов. Недавно блондинка похвасталась своей новой дубленкой.
А 14 ноября в кинотеатре прошла премьера фильма «Слон», в котором главную роль сыграл Прилучный. На красной дорожке он отметился с женой Зепюр Брутян. А вот Рудова пришла, чтобы поддержать друга. Она облачилась в косуху оверсайз, которая является трендом сезона. Лук дополнили сапоги-трубы с круглым мысом.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
«Вчера на премьере фильма «Слон». Павел Прилучный шикарен. Очень сложно весь фильм быть в кадре. Все держится на одном актере. Кино держит до финала с неожиданным концом», — написала Наталья.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что наряд ей очень идет. Хотя фанаты привыкли, что она выбирает более открытые луки.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды