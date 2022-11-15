Российский фильм «Иван Денисович» покоряет иностранных зрителей

На 44-м международном кинофестивале в Палермо Efebo d’Oro победил российский фильм «Иван Денисович» по расскажу Солженицына. Его снял Глеб Панфилов.

В главной роли выступил Филипп Янковский, кроме того, в нем сыграли такие артисты, как Игорь Савочкин, Александр Караваев и другие. Премьера картины прошла еще в прошлом году, на фестивале в Локарно. Планируется показ «Ивана Денисовича» и в Мексике.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

А еще его увидят зрители Life Fest Film Festival – этот фестиваль проходит в США, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».