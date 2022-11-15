«Стоит ли ради денег рисковать?»: Сябитова высказалась о Тодоренко, таскающей ребенка на съемки

32-летняя Регина Тодоренко родила своего второго сына Мирослава в середине лета. И буквально через несколько дней начала работать. Вначале писала детскую книжку и вела интернет-проекты, а теперь вовсю участвует в телевизионных шоу, включая «Ледниковый период».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
В личном блоге она показала, как кормит своего грудничка в перерывах на репетициях. Ребенок терпеливо дожидается матери (вероятно, с няней) в гримерке, а потом получает свое минутное счастье.
Многие пользователи Сети после этого эпизода осудили Регину Тодоренко, полагая, что материнство все-таки главнее работы для женщины.
Телесваха Роза Сябитова тоже не смогла пройти мимо, высказавшись о Регине Тодоренко. Она напомнила, что в России не зря на уровне закона существует такое понятие, как отпуск по уходу за ребенком, ведь он реально нуждается в постоянной родительской заботе.
«Декрет – это ответственная работа для мамочки без права на ошибку, так как халатное отношение мамочки к своему здоровью, к здоровью крохи, неправильная оценка собственных сил может привести к серьезным последствиям.
Поэтому я так удивляюсь поведению Регины Тодоренко, которая позиционирует себя «суперженщиной-мамой», успевая сниматься в «Ледниковом периоде», в сериалах с мужем, и одновременно ухаживая за младенцем. Стоит ли ради славы и денег рисковать своим здоровьем, которое еще понадобиться, чтобы поднимать детей?» - задалась вопросом Сябитова в своем телеграме.