«Стоит ли ради денег рисковать?»: Сябитова высказалась о Тодоренко, таскающей ребенка на съемки

Многие пользователи Сети после этого эпизода осудили Регину Тодоренко, полагая, что материнство все-таки главнее работы для женщины.

Телесваха Роза Сябитова тоже не смогла пройти мимо, высказавшись о Регине Тодоренко. Она напомнила, что в России не зря на уровне закона существует такое понятие, как отпуск по уходу за ребенком, ведь он реально нуждается в постоянной родительской заботе.

«Декрет – это ответственная работа для мамочки без права на ошибку, так как халатное отношение мамочки к своему здоровью, к здоровью крохи, неправильная оценка собственных сил может привести к серьезным последствиям.

Поэтому я так удивляюсь поведению Регины Тодоренко, которая позиционирует себя «суперженщиной-мамой», успевая сниматься в «Ледниковом периоде», в сериалах с мужем, и одновременно ухаживая за младенцем. Стоит ли ради славы и денег рисковать своим здоровьем, которое еще понадобиться, чтобы поднимать детей?» - задалась вопросом Сябитова в своем телеграме.