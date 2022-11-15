15-летняя дочка Началовой раскрыла личные секреты

15-летняя Вера Алдонина, дочь певицы Юлии Началовой, вышла на сцену, исполнив песню Уитни Хьюстон. Девушка рассказала, что периодически выступает, в основном на школьных праздниках. И добавила: ее главным учителем пока остается дедушка, он закладывает необходимую базу, учит Веру технике вокала. Но ее интересует не только пение, но и актерское мастерство.

«Занимаюсь всем понемногу. У нас в школе есть театральная студия, в которой я провожу большую часть времени. Мы там ставим произведения на английском. Мне очень нравятся мюзиклы. Это интересно: можно и петь, и танцевать», - призналась Вера.

На вопрос – как она пережила трагедию в своей жизни, Вера Алдонина ответила, что ей очень помогла поддержка близких людей особенно бабушки, которая и сейчас для нее – главная опора и поддержка. Девушка подчеркнула, что при жизни Юлия Началова не давала ей никаких «целенаправленных» советов, но, тем не менее, Вера почерпнула от нее очень много.

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