Марго Робби призналась, что собиралась уйти из кино после фильма «Волк с Уолл-стрит»

На сегодняшний день 32-летняя актриса Марго Робби – одна из самых успешных блондинок в Голливуде. А ведь когда-то она всерьез планировала завязать с актерской карьерой. Если точнее, сразу после съемок фильма «Волк с Уолл-стрит», который стал ее звездным часом.

Дело в том, что до популярной черной комедии с Леонардо Ди Каприо 2013 года актриса пять лет снималась, в основном, в сериалах, и эта работа не приносила ей ни карьерного успеха, ни творческого удовлетворения.

«Что-то происходило на тех ранних стадиях, и все это было довольно ужасно, — поделилась Робби с журналом Vanity Fair. - Помню, я сказала маме: «Не думаю, что хочу больше этим заниматься». А она просто посмотрела на меня с совершенно невозмутимым выражением лица и ответила: «Дорогая, я думаю, что уже слишком поздно не заниматься этим». Тогда я поняла, что мой единственный путь лежит вперед».

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