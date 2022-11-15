«Опухший» Басков объяснил из больницы, что с ним не так

СМИ и паблики в последнее время часто писали, что певец Николай Басков «изменился до неузнаваемости» и «сильно опух». Народный артист так и не прокомментировал, что произошло с его внешним видом, но признался, что определенные проблемы у него все-таки есть.

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