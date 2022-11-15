«Опухший» Басков объяснил из больницы, что с ним не так

Николай Басков.

Николай Басков. Фото: Global Look Press

Николай Басков признался, что у него есть определенные проблемы.

СМИ и паблики в последнее время часто писали, что певец Николай Басков  «изменился до неузнаваемости» и «сильно опух». Народный артист так и не прокомментировал, что произошло с его внешним видом, но признался, что определенные проблемы у него все-таки есть.

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Несколько дней назад Николай Басков попал в московскую больницу из-за больной ноги. Но заверил, что скоро поправится.

«Выйду уже через несколько дней», — цитирует Баскова издание Аif.ru.

Отметим, что недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения поставил Николая Баскова на третье место после Олега Газманова и SHAMAN в числе лучших отечественных музыкальных исполнителей. Естественно, что публика на самом деле серьезно обеспокоена его состоянием.

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