«У нее семья и дети»: почему Пугачева прервала отношения со своим фаворитом

В свое время Алла Пугачева поддерживала близкие отношения с Сергеем Зверевым. После того, как певица обзавелась семьей, стилист отдалился от нее. А из-за недавнего переезда Примадонны в Израиль общение и вовсе сошло на нет.
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Шоумен признался, что очень скучает по любимой артистке.
«Мы сейчас с ней не общаемся. А как мы можем общаться? Я — здесь, в Москве, а она — за границей. У нас просто нет возможности! Еще надо понимать, что у нее — семья, дети, которым она должна уделять внимание», — рассказал Зверев womansstyle.ru.
Лишившись общения со своей музой, Сергей забросил карьеру. Сейчас он планирует взять себя в руки и снова начать выступать.
Напомним, Пугачева улетела в Израиль вместе с мужем, сыном и дочкой. Сначала поклонники верили, что Примадонна скоро вернется. Однако недавно она забрала документы детей из школы и выставила на продажу своей подмосковный особняк-замок. Роскошную недвижимость оценили в миллиард рублей.