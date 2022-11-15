«У нее семья и дети»: почему Пугачева прервала отношения со своим фаворитом

В свое время Алла Пугачева поддерживала близкие отношения с Сергеем Зверевым. После того, как певица обзавелась семьей, стилист отдалился от нее. А из-за недавнего переезда Примадонны в Израиль общение и вовсе сошло на нет.

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Шоумен признался, что очень скучает по любимой артистке.