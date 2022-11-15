Цымбалюк-Романовская трогательно почтила память Джигарханяна: «Придет время, мы сможем поговорить»

Третья жена Армена Джигарханна Виталина Цымбалюк-Романовская трогательно почтила память народного артиста, написав пронзительные слова в личном блоге.

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«Придет время, когда мы сможем об этом поговорить. Сейчас давайте просто помнить», - сказала пианистка.

Напомним, роман Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна продолжался несколько лет, а вот законный брак оказался недолгим – всего один год (с 2016 по 2017 год).