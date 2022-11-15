«Мы с Аллой вместе жили»: Пугачева бросила в России своего фаворита

После переезда в Израиль Алла Пугачева столкнулась с волной негатива. Певицу раскритиковали многие коллеги, заявив, что она должна была поддержать родную страну в сложное время, а не сбегать из нее.

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Однако нашлись и такие, которые затосковали без Примадонны. Например, общества Аллы Борисовны очень не хватает Сергею Звереву. Стилист признался, что в свое время едва ли не круглосуточно находился рядом с артисткой.