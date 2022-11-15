Севастьянова засветила ажурную красоту на знойной груди, распахнув одежду: что за ням-ням

Спортсменка Каролина Севастьянова продолжает покорять мужские сердца. Недавно стало известно, что она рассталась со своим покровителем-миллионером и сильная половина человечества теперь смотрит на красавицу еще с большим интересом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
В личном блоге Севастьянова выставила фото в лаконичном черном жакете, который распахнувшись, показал кружева на груди гимнастки. Сочетание строгого и бельевого стилей произвело бомбический эффект на фолловеров.
«Вкусняшка какая», «Съел бы», «Сладкая конфета», - отвешивают комплименты пользователи Сети Севастьяновой.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети