«Не надо делать то, что неприятно»: Кудрявцевой на постельную сцену с мужем ответила Миро

Блогер Лена Миро осудила в своем ЖЖ Леру Кудрявцеву за этот поступок, считая его не мудрым. Блогер убеждена, что нельзя тайком снимать людей и выкладывать кадры с ними в Сеть, если они этого не хотят, тем более осуждать мужа на публике за внешность.

«Не надо делать то, что неприятно близкому человеку. Вот не хочет мужик, чтобы его снимали. Лежит, занят своим делом, не замечает, что его жена снимает, а потом, поняв, отворачивается. А Лера радуется.

Кудрявцева, ну ты зачем это делаешь? Достать мужа хочешь? Чтобы он тебе прямым текстом сказал: «Отлезь вместе со своими соцсетями и сетевой жизнью?» - возмутилась Миро.