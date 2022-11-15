Принявший ислам Сергей Романович из «Ольги» нашелся в Казахстане: «Тут люди добрые и понимают»

Актера Сергея Романовича, известного по сериалам «Ольга» и «Чернобыль: Зона отчуждения», потеряли поклонники.
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Он исчез с экранов ТВ и соцсетей, однако в данный момент объявился в подкасте Gemba, поведав, где он находится.
Оказалось, что артист оказался не оригинален – перебрался в Казахстан. «Тут люди добрые и понимают», - заявил он. По словам Романовича, ему здесь помогли с жильем и оказали помощь в адаптации.
Отметим, что ранее Сергей Романович принял ислам и в сериале «Ольга» он снимался уже будучи мусульманином. Затем он объявил о завершении актерской карьеры в России и перебрался в Турцию. Потом надолго пропал.