Принявший ислам Сергей Романович из «Ольги» нашелся в Казахстане: «Тут люди добрые и понимают»

Оказалось, что артист оказался не оригинален – перебрался в Казахстан. «Тут люди добрые и понимают», - заявил он. По словам Романовича, ему здесь помогли с жильем и оказали помощь в адаптации.

Отметим, что ранее Сергей Романович принял ислам и в сериале «Ольга» он снимался уже будучи мусульманином. Затем он объявил о завершении актерской карьеры в России и перебрался в Турцию. Потом надолго пропал.