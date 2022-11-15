«Ему делали пересадку 70% кожи»: Волочкова пожалела попавшего в аварию экс-любовника

Анастасия Волочкова и Сулейман Керимов расстались в 2003 году. Решение о разрыве стало инициативой балерины.

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По словам артистки, брошенный миллиардер приложил все усилия, чтобы разрушить ее карьеру в Большом театре и лишить недвижимости. Несмотря на это, сейчас она не держит на него зла.