«Ему делали пересадку 70% кожи»: Волочкова пожалела попавшего в аварию экс-любовника

Анастасия Волочкова и Сулейман Керимов расстались в 2003 году. Решение о разрыве стало инициативой балерины.
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По словам артистки, брошенный миллиардер приложил все усилия, чтобы разрушить ее карьеру в Большом театре и лишить недвижимости. Несмотря на это, сейчас она не держит на него зла.
«Его жизнь итак уже наказала, когда он попал в аварию, горел в огне, 30 дней лежал в коме, ему делали пересадку 70% кожи. Человек был фактически инвалидом», — поделилась Анастасия.
Волочкова отметила, что встречалась с Керимовым после страшного ДТП. Тогда они признались друг другу в чувствах и балерина поняла, что бизнесмен мстил ей, поскольку не мог спокойно отпустить.
«Для обоих наша любовь была самой сильной в жизни. Просто окружение Сулеймана пыталось сделать все возможное, чтобы наших отношений не было. Я уходила, любя его», — рассказала звезда «КП-Екатеринбург».