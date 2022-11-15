Муж хотел: Боярская решила родить третьего

Теперь же вдруг оказалось, что останавливаться на этом чета не собирается. Боярская рассказала, что ее муж всегда хотел третьего, а она полностью поддерживала и поддерживает его.

«В будущем мы планируем стать многодетными родителями. Я не знаю второго такого отца, как Максим, он потрясающий папа. Он землю готов перевернуть ради детей. А я полностью растворяюсь в материнстве», - рассказала Боярская изданию «Газета.Ru».