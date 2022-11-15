Муж хотел: Боярская решила родить третьего

Елизавета Боярская.

Елизавета Боярская. Фото: Global Look Press

Елизавета Боярская и Максим Матвеев уже воспитывают двоих сыновей.

Актриса Елизавета Боярская не слишком щедра на подробности из своей личной жизни. Известно, что она замужем с 2010 года за заслуженным артистом Максимом Матвеевым. Пара воспитывает сыновей Григория и Андрея.

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Теперь же вдруг оказалось, что останавливаться на этом чета не собирается. Боярская рассказала, что ее муж всегда хотел третьего, а она полностью поддерживала и поддерживает его.

«В будущем мы планируем стать многодетными родителями. Я не знаю второго такого отца, как Максим, он потрясающий папа. Он землю готов перевернуть ради детей. А я полностью растворяюсь в материнстве», - рассказала Боярская изданию «Газета.Ru».

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