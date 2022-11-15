«От меня не один мужчина еще не ушел»: Волочкова похвасталась личной жизнью

Анастасия Волочкова не скрывает, что у нее насыщенная личная жизнь. Помимо реальных романов, артистке то и дело приписывают несуществующие.
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«Меня уже не удивляет, что любого мужчину, замеченного со мной в кадре или у меня дома, приписывают к числу моих любовников», — призналась балерина.
Повышенное внимание противоположного пола временами выходило Анастасии боком. Брошенные поклонники пытались строить звезде козни.
«Такой женщине, как я, почему-то мужчинам хочется сделать что-то неприятное, за то, что я приняла решение расстаться. От меня не один мужчина еще не ушел. Ко мне все возвращаются», — заявила Волочкова «КП-Екатеринбург».
Сейчас у экс-примы Большого театра есть возлюбленный. Пока она не торопится представлять его публике.