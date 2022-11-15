Ночь год кормит: обнародованы самые востребованные на новогодние корпоративы звезды и их гонорары

Среди востребованных звезд также называют имена Клавы Коки, Шуры, Димы Билана. Наибольшей популярностью пользуются пародирующие Аллу Пугачеву и Верку Сердючку артисты, причем, именно мужчины.

Что касается гонораров на корпоратив, то здесь, как говорят в шоу-бизнесе, ночь год кормит. И самые запредельные суммы фигурируют как раз 31 декабря. Обычно артист успевает выступить в нескольких местах, чем обеспечивает себе безбедную жизнь в наступившем году.

Так, Киркоров обойдется заказчикам в 18 млн рублей, Дима Билан – «всего» 5 млн, как и Niletto и Zivert. Клава Кока берет 6 млн, эпатажный Шура – 2,5 млн. Промоутеры отмечают, что Филипп Бедросович нарасхват, несмотря на его скандальный характер. Сами организаторы концертов любят с ним работать – у поп-короля все четко, выверено и празднично.

«Киркоров — трудоголик, он один из тех, кто на свои деньги делает программы и хочет, чтобы его выступление выглядело роскошно», - объясняет один из промоутеров.