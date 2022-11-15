Ответила хейтерам: 53-летняя Дженнифер Энистон разделась на камеру, доказав, что прекрасна по-прежнему

Обыватели с трудом верят, что в 53 года Дженнифер Энистон на самом деле сохранила былую стройность и великолепное качество кожи. Тем более в век глобального помешательства на фотошопе и компьютерных масках.
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Поэтому, когда Дженнифер Энистон появилась в абсолютно безупречном виде на обложке американского Allure, хейтеры заклевали актрису, повально обвиняя ее в коррекции внешности на фото при помощи современных технологий.
Дженнифер Энистон дала достойный ответ, выставив видео с бэкстейджа, в кадре экс-жена Брэда Питта скидывает одежду и показывает себя в купальнике. Что ж, она на самом деле выглядит прекрасно.