«Всю жизнь говорят чужие тексты»: Юрий Лоза высказался о запрете в России Шона Пенна, Бена Стиллера и Джима Керри

Америка и Канада запретила въезд на территории своих стран некоторых российских артистов. РФ ответила им тем же, отказав в посещении нашего отечества Шону Пенну, Бену Стиллеру и Джиму Керри за их непримиримые позиции.

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Юрий Лоза считает, что расценивать их поступки серьезно явно не стоит, ведь актеры - это особая категория людей, чью позицию всерьез расценивать не нужно.