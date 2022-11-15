«Всю жизнь говорят чужие тексты»: Юрий Лоза высказался о запрете в России Шона Пенна, Бена Стиллера и Джима Керри

Америка и Канада запретила въезд на территории своих стран некоторых российских артистов. РФ ответила им тем же, отказав в посещении нашего отечества Шону Пенну, Бену Стиллеру и Джиму Керри за их непримиримые позиции.
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Юрий Лоза считает, что расценивать их поступки серьезно явно не стоит, ведь актеры - это особая категория людей, чью позицию всерьез расценивать не нужно.
«Пока я не слышал, чтобы они к нам собирались, но если надумают, то мы покажем им большую фигу. Они актеры, всю жизнь говорят чужие тексты, а потому обижаться на них мы не будем, тем более, не перестанем смотреть фильмы, в которых они участвовали», - прокомментировал музыкант запрет иностранных знаменитостей в России в своих соцсетях.