«Потому что это не приторно, не слащаво»: критик Соседов – об успехе Агутина и певца SHAMAN

Леонид Агутин возглавил топ российских звезд по популярности, составленный известным концертным менеджером Табризом Шахиди. И вполне заслуженно, уверен музыкальный критик Сергей Соседов. Эксперт объяснил Telegram-каналу «Звездач», в чем успех музыканта. Также он оценил деятельность нашумевшей звезды SHAMAN, настоящее имя которого - Ярослав Дронов.

«SHAMAN — прекрасный артист! А Леня Агутин не меньше, чем Киркоров на сцене, но он не надоел, потому что это не приторно, не слащаво. Можно перекормить тортами, а вот Леня не надоел, Леню приглашают заслуженно», - уверен Соседов.