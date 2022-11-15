Новости шоу-бизнеса: Воля опроверг уход Харламова, Тотьмянина получила травму на льду, Прусикин обматерил фото с Пугачевой

Воля опроверг уход Харламова из Comedy
Павел Воля выступил с опровержением. Он заявил, что его экс-напарник по Comedy Club не уходит с проекта. Он перестал быть ведущим, уступив место Андрею Бебуришвили, но не ушел совсем из шоу.
Павел Воля. Фото: Global Look Press
Тотьмянина получила травму на «Ледниковом периоде»
Татьяна Тотьмянина травмировалась на шоу «Ледниковый период». Жена Алексея Ягудина упала, ей потребовалась госпитализация.
Татьяна Тотьмянина. Фото: Global Look Press
Боню обокрали
Виктория Боня снова стала жертвой преступников. Ее квартиру обокрали в Монако, пока она была в отпуске в Париже. Звезда соцсетей уверена, что это сделали те же люди, что и в прошлом году.
Виктория Боня. Фото: Global Look Press
Александр Митта овдовел
Возлюбленная советского и российского режиссера Александра Митты Лилия Майорова ушла из жизни. Она была музой кинодеятеля. Когда-то он увел ее у другого, долгое время они жили в маленькой коммуналке, стали родителями сына Евгения.
Александр Митта. Фото: Global Look Press
Прусикин обматерил фото с Пугачевой
Илья Прусикин из Little Big оказался в Израиле в компании с Аллой Пугачевой. Не обошлось и без совместного фото с Примадонной. Только вот подписал он его неоднозначно: «Историческая х..».
Илья Прусикин с Аллой Пугачевой. Фото: соцсети