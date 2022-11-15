Детей бы постеснялась: Бузова в кинотеатре засунула стакан между ног

Ольга Бузова ни дня не готова прожить без эпатажа. Девушка регулярно создает инфоповоды, по которым потом ее обсуждают в Сети. Причем, судя по всему, ей не важно, в каком ключе, главное – само упоминание. И на этот раз теледива отличилась снова.

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Бузова отправилась на кинопремьеру анимационного фильма. Правда, нарядилась она для этого слишком вычурно: мини-шортики поверх колготок в сетку со стразами. Да и в зрительном зале Ольга повела себя не как порядочная посетительница, приведшая, кстати, детей Филиппа Киркорова на мультик.

Во время просмотра Бузова засунула себе попкорн между ног. А чтобы об этом узнали все, она поспешила сделать фото и запостить в свой микроблог кадр со стаканом меж бедер.